Cyberpunk 2077: come sarà su PS4 e Xbox One 'base'? Ne parla CD Projekt

Nel corso dell'ultima riunione con gli azionisti di CD Projekt, l'amministratore delegato dell'azienda polacca, Adam Kicinski, ha offerto degli importanti chiarimenti sulla qualità grafica che dovremmo attenderci dalle versioni console di Cyberpunk 2077 per PlayStation 4 e Xbox One "base".

A margine dell'ultimo resoconto finanziario della compagnia, il CEO di CD Projekt ha tratto spunto dalla pubblicazione dell'ultimo video di Cyberpunk 2077 su PS4 PRO e PS5 per sottolineare come "su PlayStation 5 il gioco sarà fantastico, ma sarà molto buono anche su PS4. Voglio dire, abbiamo avuto quelle tre settimane in più (riferendosi all'ultimo rinvio, ndr) e siamo riusciti a ottenere molti risultati grazie a questo tempo supplementare".

In merito alla bontà dell'esperienza grafica da fruire sulle versioni "base" di PlayStation 4 e Xbox One, Kicinski rimarca il concetto e spiega che "riteniamo che il gioco funzionerà alla grande su ogni piattaforma. Ovviamente, ci saranno differenze prestazionali tra le diverse piattaforme, ma tutte sapranno offrire un'esperienza ottima. Cyberpunk 2077 è sorprendente su tutti i sistemi, ma ci saranno delle differenze grafiche e prestazionali in base alle piattaforme, specie per via della sua natura a mondo aperto. Quindi sì, su PS4 e Xbox One base il nostro gioco avrà una grafica leggermente inferiore, ma comunque molto buona".

Per avere un quadro più chiaro della situazione, quindi, non ci resta che attendere le comparative realizzate dagli addetti al settore dopo il lancio di Cyberpunk 2077 e della sua patch day one, previsto in entrambi i casi per il 10 dicembre su PC e console.