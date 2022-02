Cyberpunk 2077: come risolvere il problema impossibile avviare l'applicazione su PS4

Un bug di Cyberpunk 2077 impedisce al gioco di avviarsi su PS4 dopo l'installazione della patch 1.5, questo problema sembra verificarsi solamente con le copie fisiche e solo su PlayStation 4: ecco come risolvere.

I giocatori che si imbattono nel messaggio di errore "Impossibile avviare l'applicazione. I dati sono danneggiati" hanno al momento una sola possibilità, ovvero quella di eliminare del tutto i file del gioco e procedere con una nuova installazione da disco, come suggerito da CD Projekt RED. Non abbiamo prove dirette sul funzionamento di questa pratica ma nel momento in cui scriviamo è la sola opzione possibile consigliata direttamente dagli sviluppatori.

La compagnia sta comunque indagando in maniera approfondita sul problema e presto potrebbe fornire aggiornamenti a riguardo, il bug non colpisce apparentemente le copie digitali ma chi ha acquistato Cyberpunk 2077 in formato fisico per PS4 potrebbe imbattersi nel messaggio "Impossibile avviare l'applicazione. I dati sono danneggiati" dopo aver installato la patch 1.5 uscita il 15 febbraio e che ha segnato il debutto ufficiale del gioco su PS5 e Xbox Series X/S.

Ricordiamo che non è possibile trasferire i trofei di Cyberpunk 2077 da PS4 a PS5, CD Projekt RED lavorerà per capire se ci sia modo di aggiungere questa opzione ma non ci sono ancora certezze in merito.