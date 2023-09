Cyberpunk 2077: come sbloccare un'esclusiva skin gratis con Twitch

Se vi state preparando all'arrivo di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, vi farà sicuramente piacere sapere che gli sviluppatori del gioco di ruolo hanno appena annunciato un'iniziativa grazie alla quale tutti potranno accaparrarsi un abito esclusivo per V in maniera completamente gratuita.

CD Projekt RED ha infatti stretto un accordo con Twitch per una collezione di drop, i quali permetteranno agli utenti di sbloccare il set Infiltrato NUS da sfoggiare tra le strade di Night City.

Ecco l'elenco completo degli oggetti facenti parte del set e il periodo durante il quale sarà possibile ottenerli:

Pantaloni da Infiltrato NUS: dal 25 settembre alle ore 13:00 fino al 2 ottobre alle ore 23:59

dal 25 settembre alle ore 13:00 fino al 2 ottobre alle ore 23:59 Stivali da Infiltrato NUS: dal 3 ottobre a mezzanotte fino al 12 ottobre alle 23:59

dal 3 ottobre a mezzanotte fino al 12 ottobre alle 23:59 Giacca da Infiltrato NUS: dal 13 ottobre a mezzanotte fino al 21 ottobre alle 23:59

dal 13 ottobre a mezzanotte fino al 21 ottobre alle 23:59 Copricapo da Infiltrato NUS: dal 25 settembre alle ore 13:00 fino al 21 ottobre alle 23:59

Ciascuno di questi oggetti si sbloccherà restando sintonizzati per un totale di un'ora sui canali Twitch che avranno i drop attivi nel corso delle finestre di tempo indicate nell'elenco. I primi tre oggetti verranno proposti in momenti diversi, invece il casco si potrà ottenere per tutta la durata dell'evento speciale. Affinché possiate sbloccare le ricompense, dovrete visitare il sito ufficiale per eseguire il collegamento tra il vostro profilo Twitch e quello GOG. In questo modo, potrete riscattare le skin dall'inventario di Twitch e assicurarvi che vengano inviate al vostro account.

Se non sapete come collegare un account GOG a Cyberpunk 2077 su PC (Epic Games Store o Steam, PlayStation e Xbox), vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra guida su come attivare il cross-save in Cyberpunk 2077, così da trovare tutte le informazioni sulla procedura da seguire. Tale processo vi permetterà di ottenere anche una serie di ricompense gratuite aggiuntive.