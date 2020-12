Cyberpunk 2077: come sbloccare gratis armi, vestiti e altri DLC

Per incitare gli utenti all'utilizzo della propria piattaforma GOG (Good Old Games), CD Projekt RED ha pensato bene di dare il via ad una interessante iniziativa che permetterà ai giocatori di Cyberpunk 2077 di riscattare una ricca serie di contenuti aggiuntivi gratuitamente.

Ecco di seguito gli oggetti che potranno essere ottenuti da tutti i possessori del gioco, a prescindere dalla piattaforma scelta per iniziare a visitare Night City:

Giacca Scuola del Lupo (The Witcher 3): si tratta di una giacca con su il logo della Scuola del Lupo di The Witcher

si tratta di una giacca con su il logo della Scuola del Lupo di The Witcher Maglietta Scuola del Lupo (The Witcher 3): una t-shirt con lo stesso logo della giacca della Scuola del Lupo

una t-shirt con lo stesso logo della giacca della Scuola del Lupo Maglietta Galaxy: una maglietta con il logo di GOG

una maglietta con il logo di GOG Black Unicorn: una particolare katana che potete far utilizzare a V

una particolare katana che potete far utilizzare a V Peluche del Troll EmpØrio: un pupazzo da posizionare all'interno dell'appartamento di V

Ricompense per GWENT:

Titolo "Breathtaking": Vuoi essere mozzafiato come Johnny Silverhand? Questo è il primo passo, che ti garantirà di mozzare il fiato ai tuoi avversari

Vuoi essere mozzafiato come Johnny Silverhand? Questo è il primo passo, che ti garantirà di mozzare il fiato ai tuoi avversari Moneta Samurai: Porta lo spirito dei SAMURAI in ogni lancio della moneta con questa moneta speciale, ispirata alla leggenda del rock cromatico dell'anno 2077

Porta lo spirito dei SAMURAI in ogni lancio della moneta con questa moneta speciale, ispirata alla leggenda del rock cromatico dell'anno 2077 Dorso Samurai: Ribellati contro il sistema con un dorso delle carte proveniente dal futuro oscuro e porta la fiamma della rivoluzione sui campi di battaglia di GWENT

Come sbloccare i DLC di Cyberpunk 2077 su PC (GOG, Epic Games Store e Steam)

Se avete acquistato il gioco su GOG non dovete preoccuparvi, poiché le ricompense verranno automaticamente sbloccate. Gli utenti Steam ed Epic Games Store devono invece effettuare l'accesso a REDlauncher usando il un account GOG. Nel caso in cui non doveste averne uno, potete crearlo in pochi secondi sul sito ufficiale.

Come sbloccare i DLC di Cyberpunk 2077 su Google Stadia, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S

Gli utenti console e Google Stadia devono invece accedere al menu principale di Cyberpunk 2077 e selezionare la voce "Le Mie Ricompense": aprendo questo menu vi verrà data la possibilità di accedere al vostro account GOG. Anche in questo caso non importa che ne abbiate già uno o che lo creiate al momento, basterà collegare un account GOG per sbloccare le ricompense.

Come aggiungere gli oggetti all'inventario

Una volta effettuato il collegamento tra la vostra piattaforma e un account GOG, le ricompense verranno automaticamente aggiunte alla vostra partita. Ciò significa che non è necessario eseguire questo procedimento prima di iniziare una nuova partita, dal momento che i DLC verranno aggiunti all'account e applicati a tutti i salvataggi attivi. Per recuperare gli oggetti non dovrete far altro che recarvi all'appartamento di V, all'interno del deposito oggetti.

Vi ricordiamo che effettuando il collegamento avrete diritto anche al download di alcuni beni digitali, tra i quali troviamo la colonna sonora originale, il Manuale di Cyberpunk 2020 e una collezione di sfondi per desktop e mobile. Questi oggetti digitali potranno essere scaricati direttamente su GOG da tutti i possessori del gioco ad eccezione degli utenti Steam, che potranno avviare il download direttamente dal client Valve. A partire dal 10 dicembre 2020 sarà inoltre possibile scaricare sempre in forma gratuita anche il fumetto digitale e un libretto. Per quello che riguarda le ricompense si Gwent, invece, non dovrete far altro che giocare al free to play utilizzando lo stesso account GOG che avete utilizzato per riscattare i contenuti di Cyberpunk 2077.