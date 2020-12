Cyberpunk 2077: come visualizzare gli FPS in gioco

Night City è una labirintica metropoli futuristica, strabordante di luci al neon, vapori e riflessi fa da sfondo e ambientazione principale per questo nuovo tripla A di CD Project Red. Tutta questa qualità visiva ha, però, un prezzo in termini di fluidità.

Per poter ottimizzare al meglio le impostazioni e ottenere un buon compromesso tra fluidità e qualità è molto utile conoscere Frame per secondo, ovvero gli FPS. Questo indicatore vi consente di capire quanto bene gira il gioco sul vostro PC con le impostazioni che avete scelto.

Come abilitare il contatore di FPS in Cyberpunk

Alcuni giocatori fortunati non hanno avuto problemi per quanto riguarda il contatore integrato nell'overlay di GOG, mentre altri hanno segnalato diversi problemi, come fastidiosi crash al desktop. Inoltre, sembra che FRAPS, il software gratuito che tiene traccia degli FPS in modo abbastanza discreto, non funzioni con Cyberpunk.

Per questo, l'opzione migliore a cui potete ricorrere è, nel caso in cui possediate il gioco su un'altra piattaforma, importarlo sulla vostra Libreria Steam e usare il suo contatore di FPS aprendo il gioco da lì. I giocatori che hanno provato questo metodo riferiscono che funziona quasi sempre, quindi vale la pena provare.

Per aggiungere un gioco non Steam su Steam, seguite questi passaggi:

Aprite il client Steam e accedete con il vostro account. Selezionate "Giochi" dal menu in alto. Cliccate su "Aggiungi un gioco non di Steam alla Libreria...". Selezionate Cyberpunk 2077 dalla lista mostrata. Avviate il gioco dalla Libreria di Steam

Per assicurarvi di abilitare il contatore di FPS, andate sul menu "Steam" in alto a sinistra, poi in "Impostazioni" e poi "In gioco". Qui potete vedere l'opzione "Contatore in gioco degli FPS", seguito da un menu a tendina che vi consente di scegliere la posizione del contatore sullo schermo.

E su console?

Purtroppo, le console non dispongono di questa opzione anche perché le impostazioni grafiche non sono modificabili. Potrete soltanto scegliere, su Xbox One o Series X, se impostare una modalità Performance per prediligere la fluidità o una modalità Qualità per aumentare l'impatto visivo.

Su PlayStation ciò non è possibile in quanto i programmatori hanno preferito puntare a 60 FPS solidi in qualsiasi situazione. Non sappiamo se in futuro è prevista la possibilità di visualizzare il frame rate.

Nella versione PC è possibile configurare interamente anche tutti i comandi. Per aiutarvi, eccovi una guida ai controlli di Cyberpunk 2077.