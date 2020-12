Cyberpunk 2077: la community tiene traccia delle caratteristiche annunciate e poi rimosse

Sul forum di CD Projekt RED è stato aperto un topic (diventato ormai gigantesco) per segnalare le feature di Cyberpunk 2077 promesse dallo studio polacco e poi rimosse in corso d'opera durante lo sviluppo e dunque non presenti nel gioco.

Il topic (che conta decine di pagine) vede anche diversi interventi degli sviluppatori di Cyberpunk 2077, la community ha cercato di riassumere le caratteristiche inizialmente annunciate in video durante gli eventi o tramite post sul blog ufficiale e invece assenti nella versione finale. E' pur vero che, come sottolineano i developer, molte feature verranno aggiunte in futuro mentre altre sono state eliminate poichè funzionavano bene sulla carta, meno nella realtà.

Lo scopo del topic non è quello di puntare il dito contro il developer ma semplicemente di fare chiarezza e cercare di capire come migliorerà Cyberpunk 2077 in futuro, ricordiamo che il team polacco ha promesso due major update a gennaio e febbraio ed è appena uscito l'aggiornamento 1.05 di Cyberpunk 2077 che risolve vari bug e migliora il comparto tecnico in particolare su console.

Nel 2021 arriverà invece l'aggiornamento di Cyberpunk 2077 per PS5 e Xbox Series X/S e CD Projekt conferma di "voler spremere ogni goccia del potenziale delle nuove console."