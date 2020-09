Cyberpunk 2077 e i companion: svelati nuovi dettagli

Nelle scorse ore CD Projekt Red ha rivelato nuovi dettagli su Cyberpunk 2077 in occasione di un Q&A dedicato alla community russa. Tra gli argomenti toccati dagli sviluppatori c'è la gestione dei companion che ci accompagneranno nelle nostre scorribande a Night City.

Nello specifico, il Quest Designer Philpp Weber ha spiegato che: "ci saranno alcuni personaggi con cui potrete affrontare diverse missioni del gioco che sono molto importanti nella storia, e potranno assistervi sia in missioni specifiche sia per semplici tragitti in auto. Ce ne saranno parecchi, tra cui alcuni abbastanza importanti che non abbiamo ancora mostrato".

Il designer ha poi specificato che il modo in cui i companion si rapporteranno a V cambierà a seconda delle scelte del giocatore, al punto che alcuni di essi potranno addirittura diventare nostri nemici: "stiamo costruendo un gioco di ruolo, tutto dipenderà da voi. A volte troverete un amico o un amante, in altre occasioni vi si parerà davanti un avversario, ma è molto importante per noi che questi personaggi possano far parte della vostra storia nel modo più sensato possibile".

Non è la prima volta che che si parla dei companion in Cyberpunk 2077 e sappiamo che con alcuni di loro sarà anche possibile intraprendere un romance. La scelta del nostro accompagnatore in quel di Night City sembra essere quindi molto vasta. Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 è atteso per il 19 novembre su PS4, Xbox One e PC. Il titolo sarà compatibile sin dal lancio con PlayStation 5 e Xbox Series X, ma l'upgrade tecnico arriverà in un secondo momento.