Cyberpunk 2077, componente multiplayer: CD Projekt sta ancora sperimentando

Atteso sul mercato videoludico a partire dal prossimo giovedì 16 aprile 2020, Cyberpunk 2077, nuovo progetto di CD Projekt RED, è recentemente entrato nelle fasi finali dello sviluppo.

Meno avanzati sembrano invece essere i lavori su quella che sarà la componente multiplayer del titolo. L'argomento è stato sfiorato nel corso di un recente meeting di natura finanziaria, durante il quale gli investitori hanno potuto confrontarsi con i vertici della software house polacca. Durante l'evento, riporta Twinfinite, sarebbe stato confermato che, attualmente, il team "sta sperimentando e verificando diverse opzioni e possibilità". La definizione della struttura del multiplayer di Cyberpunk 2077, inoltre, assorbirebbe attualmente un team di dimensioni inferiori rispetto a quello degli sviluppatori concentrati sul single-player.



Il focus su di quest'ultimo era stato confermato da CD Projekt RED anche nel corso del mese di settembre. In quell'occasione, Max Pears, level designer, aveva inoltre evidenziato come tra le esigenze del team vi fosse quella di fare in modo che il multiplayer si adattasse alla lore di Cyberpunk 2077. Ricordiamo che, ad oggi, la software house non ha reso nota una specifica data di pubblicazione del multigiocatore in Cyberpunk 2077. Quest'ultimo, così come DLC di Cyberpunk 2077, giungerà infatti in un secondo momento rispetto all'esordio del gioco sul mercato.