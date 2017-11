Cyberpunk 2077: componente online "necessaria" per il successo a lungo termine

In una recente intervista concessa al sito polacco Strefa Inwestorow, Adam Kiciński, CEO dell'apprezzata, è tornato brevemente a parlare di, il nuovo ambizioso titolo della software house di cui non conosciamo ancora una data di lancio.

CD Projekt - dichiara Kiciński - intende ottenere un successo commerciale che sia superiore a quello di The Witcher 3: Wild Hunt, l'acclamato RPG open world che ha recentemente fatto la fortuna dello studio.

Per raggiungere gli obiettivi prefissati, "l'online è necessario, o quantomeno molto raccomandato se si vuole raggiungere un successo a lungo termine", secondo CD Projekt. Per questo motivo, il gioco presenterà "una certa componente online", anche se al momento non possediamo dettagli ufficiali più specifici al riguardo (alcuni leak suggerivano la presenza di un Social HUB).

Cyberpunk 2077 è atteso su PC, PS4 e Xbox One. Per quanto il gioco rimanga ancora avvolto nel mistero dopo diversi anni dal suo annuncio, gli sviluppatori hanno confermato che i lavori proseguono speditamente.