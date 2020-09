Cyberpunk 2077 comprenderà una gang 'segreta': la Polizia di Night City!

Chiarita la questione dei collegamenti tra Life Path e gang in Cyberpunk 2077, Mateusz Tomaszkiewicz di CD Projekt spiega che il Dipartimento di Polizia di Night City agirà come una sorta di 'gang segreta' nel kolossal sci-fi in arrivo il 19 novembre su PC e console.

Nella medesima intervista a The Gamer su Life Path e gang, il capo progettista delle missioni di CP2077 ha confermato che "il Dipartimento di Polizia di Night City è piuttosto corrotto. Uno dei nostri designer li ha sempre definiti come un'altra gang di Night City perchè funzionano esattamente in quel modo. Certo, operano nel rispetto della legge stabilita dalle autorità, ma la legge di Night City è dettata dalle corporazioni e sono piegate ai loro interessi. Lo scopo principale che si prefigge la Polizia di Night City è perciò quello di garantire gli interessi corporativi all'interno dei distretti più ricchi. Naturalmente interverranno anche quando saranno chiamati nei quartieri più poveri, ma non con altrettanta efficacia e di sicuro con minore zelo".

A detta di Tomaszkiewicz, inoltre, l'interazione tra V e i poliziotti di Night City produrrà un caleidoscopio di situazioni ruolistiche tanto ricco quanto quello che gestirà il rapporto tra il protagonista e le gang di Night City: "Molti poliziotti di Night City sono corrotti e tendono a lasciar perdere gli affari illeciti delle gang, specie quando queste ultime si trovano a stretto contatto con le corporazioni. Ma vogliamo sottolineare il fatto che, come per tutte le tipologie di abitanti di Night City, ci saranno anche delle brave persone lì fuori, sarà gente con cui potrete interagire. Ma saranno l'eccezione alla regola".