Cyberpunk 2077 concederà più libertà anche nelle relazioni amorose

Parlando ai microfoni di Game Informer, il quest designer di Cyberpunk 2077 Patrick Mills si è espresso sulle romance presenti nel gioco, confermando che in questo senso il nuovo GDR di CD Projekt RED darà molte più libertà e opzioni rispetto a The Witcher 3.

"Puntiamo a relazioni impegnative e complesse, che possono continuare a lungo nel corso del gioco, ma anche a incontri casuali che non hanno una grande rilevanza" dichiara il quest designer, confermando che sarà possibile intraprendere relazioni amorose con altri personaggi di natura eterosessuale, omosessuale o bisessuale.

Come già confermato nella nostra Anteprima del gioco, inoltre, in Cyberpunk 2077 potremo personalizzare il nostro personaggio scegliendone anche il background, influenzando il modo in cui potremo relazionarci con gli NPC. Ricordiamo che il titolo è ancora in attesa di una finestra di lancio, ma sappiamo che CD Projekt RED punta a far uscire il gioco su PS4, Xbox One e PC.