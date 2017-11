Cyberpunk 2077: conclusa un'importante fase produttiva, l'engine è ormai pronto

In un'intervista concessa a, Adam Kicinski diha rivelato nuove informazioni sullo sviluppo dell'atteso

Il fondatore dello studio polacco ha annunciato che è appena stata conclusa un'importante fase produttiva del titolo. L'engine che muove Cyberpunk 2077, che può vantare tecnologie sviluppate appositamente, è ormai completo e funzionante. I lavori su di esso continueranno ancora, poiché ci sono sempre margini di miglioramento, ma si tratta in ogni caso di un obiettivo importantissimo. Recentemente, inoltre, non ci sono stati problemi rilevanti e lo sviluppo è andato avanti senza intoppi, al punto che in CD Projekt RED sono davvero felici per i risulti ottenuti fino ad ora.

Tutto sembra andare per il verso giusto, ma purtroppo è ancora presto per l'annuncio della data di lancio, che sicuramente non arriverà quest'anno: "Dovrete attendere pazientemente per l'annuncio ufficiale. Non l'annunceremo quest'anno, e non so dirvi nemmeno se lo faremo l'anno prossimo", ha ammesso Kicinski.

Non ci resta che aspettare. Cyberpunk 2077 è atteso su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Nei giorni scorsi lo stesso fondatore ha invece parlato dell'implementazione di una componente online nel titolo.