Cyberpunk 2077 è concluso, o forse no? Il director non esclude altre 'piccole' sorpese

Il capitolo Cyberpunk 2077 è sostanzialmente concluso per CD Projekt RED: lo studio polacco è ora concentrato sull'atteso seguito Cyberpunk Orion e su molteplici progetti a tema The Witcher, tuttavia l'avventura con protagonista V potrebbe avere ancora qualcosa da dire ai fan.

Gabriel Amatangelo, uno dei director di Cyberpunk 2077, ha infatti lasciato intendere nel corso di un'intervista con Game File che potrebbe esserci spazio ancora per qualche sorpresa minore volta ad arricchire l'Action/RPG pubblicato originariamente alla fine del 2020: "Lo sviluppo è concluso, ma è possibile qualche altra piccola novità possa arrivare ogni tanto, magari perché si pensano nuove idee che non sono rischiose e sono facili da integrare, oppure più semplicemente perché alcuni sviluppatori vogliono continuare a lavorarci", afferma Amatangelo.

Sebbene per adesso non ci sia nulla di concreto, dalle parole del co-director emerge la possibilità che ulteriori update per Cyberpunk 2077 possano concretizzarsi nel prossimo futuro, volte a perfezionare ancora di più il gioco o magari aggiungendo anche ulteriori feature minori. Ad esempio una delle ultime patch di Cyberpunk 2077 ha migliorato il Ray Tracing, dunque altri perfezionamenti di questo tipo potrebbero arrivare nel corso dei prossimi mesi.

La priorità in ogni caso resta Cyberpunk Orion, già in lavorazione ma dall'uscita ancora misteriosa e lontana.