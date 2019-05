Cyberpunk 2077 condividerà la timeline e l'universo di Cyberpunk 2020

L'autore di Cyberpunk 2020 ha fatto chiarezza riguardo la timeline di Cyberpunk 2077, titolo che, come confermato da Mike Pondsmith, condividerà la stessa linea temporale e lo stesso universo del GDR originale.

Il chiarimento si è reso necessario dopo che alcune testate internazionali come SegmentNext, GameRant e DailyStar UK hanno parlato di una timeline differente per il nuovo gioco di CD Projekt RED: "circola una vecchia intervista non corretta nella quale si afferma che Cyberpunk 2077 e Cyberpunk 2020 condividono due linee temporali diverse. In realtà non è così e vi confermo che la timeline è unificata per i due prodotti."

Queste le parole di Mike Pondsmith, che ha così voluto mettere la parola fine a questa voce di corridoio riportata erroneamente da alcune testate, probabilmente dovuta ad una serie di incomprensioni o ad una cattiva traduzione.

Cyberpunk 2077 è ancora privo di una data di uscita (c'è chi ipotizza un lancio per la fine del 2019), il gioco sarà presente all'E3 di giugno e CD Projekt RED ha confermato che c'è ancora tanto da svelare riguardo questo attesissimo titolo... ne sapremo di più tra un mese!