Cyberpunk 2077 confermato su GeForce Now, supporterà il Ray Tracing

NVIDIA ha confermato con un Tweet che Cyberpunk 2077 entrerà a far parte del servizio GeForce Now con supporto al Ray Tracing in tempo reale. La compagnia ha allegato al messaggio anche alcuni screenshot del gioco.

Le immagini mostrano alcune sequenze con Ray-Tracing attivo e possiamo quindi prenderle a esempio della qualità generale indicativa non solo su GeForce Now ma anche su PlayStation 5 e Xbox Series X. Tutti coloro che acquisteranno Cyberpunk 2077 su Steam potranno utilizzarlo anche su GeForce Now, tuttavia per attivare il supporto RTX bisognerà possedere un abbonamento Fondatore.

Cyberpunk 2077 è atteso per il 17 settembre su PC (via Steam), GeForce Now, Google Stadia, PlayStation 4 e Xbox One, il gioco sarà disponibile successivamente anche su PlayStation 5 e Xbox Series X, in quest'ultimo caso con supporto Smart Delivery: chiunque abbia acquistato una copia di Cyberpunk 2077 per Xbox One riceverà gratis l'aggiornamento alla versione Next-Gen per la prossima console Microsoft senza necessità di ulteriori esborsi economici. Non sappiamo invece se una simile politica verrà adottata anche su PS4 e PlayStation 5, in mancanza di dettagli ufficiali sul funzionamento della retrocompatibilità tra le due piattaforme Sony.

Lo sapevate? La mappa di Cyberpunk 2077 sarà basata sull'ultima versione dell'omonimo gioco da tavolo.