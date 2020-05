Cyberpunk 2077: facciamo la conoscenza delle gang di Night City

Mancano ancora diversi mesi al lancio di Cyberpunk 2077, ma per fortuna i ragazzi di CD Projekt RED stanno rendendo l'attesa più piacevole condividendo spesso e volentieri delle interessanti informazioni sulla tentacolare Night City che farà da sfondo alle vicende di V.

Nel mondo di Cyberpunk 2077 non esistono soltanto le Corporazioni. Le strade di Night City sono battute da numerose bande di criminali, caratterizzate da strutture e motivazioni molto differenti. I Voodoo Boys, la gang al centro dell'ultimo gameplay trailer di Cyberpunk 2077, hanno abbandonato in parte il loro passato di commercianti di droga sadici, deviati e nichilisti per diventare i protettori della comunità haitiana di Pacifica. Adesso sono degli hacker abilissimi, dei veri e propri esperti del cyber-crimine. Gli Animals sono dei fanatici del bio-potenziamento. Sotto la guida dell'imponente Sasquatch, questi maniaci ingurgitano spesso e volentieri il "Succo", un concentrato di steroidi artificiali in grado di aumentare velocità, potenza e aggressività. I Tyger Claws, invece, sono la principale banda di Japantown, dove si dilettano in estorsioni, vendita illegale di armi e molto altro.

Ci sono poi i Maelstrom, i 6th Street, i Valentinos, i Mox, i Lizzies e i Wraith: se volete conoscere tutte le gang, allora dovete assolutamente guardare il video in apertura di notizia oppure leggere lo speciale sulle gang di Cyberpunk 2077 a cura del nostro Alessandro Bruni.