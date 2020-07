Cyberpunk 2077: facciamo la conoscenza di Yorinobu Arasaka

Continua il lento processo attraverso il quale CD Projekt RED sta svelando con il contagocce nuove informazioni sui personaggi che popolano la Night City di Cyberpunk 2077. Oggi è il turno di scoprire qualcosa in più sul misterioso Yorinobu Arasaka.

Questo elegante personaggio dai tratti orientali non è altro che l'erede dell'impero Arasaka, la celebre corporazione. Yorinobu non è solo il ppiù giovane dei figli di Saburo Arasaka, ma è anche l'unico ad essere ancora in vita. Nonostante tutto, però, Yorinobu non ha più alcun rapporto con suo padre, con il quale ha tagliato i ponti in seguito ad una discussione molto accesa. In alcuni casi ha anche cercato di sabotare il suo stesso padre, rendendosi però conto di quanto siano potenti le corporazioni come la Arasaka.

Non è da escludere che questo personaggio sarà uno dei tanti NPC che ci forniranno missioni e, perché no, sfrutterà le capacità del protagonista V per raggiungere i suoi scopi e vendicarsi di suo padre, prendendo il controllo della Arasaka. Per chi non lo sapesse, nell'universo di Cyberpunk la Arasaka è una delle corporazioni più ricche ed influenti e tra i settori nei quali ha le mani in pasta troviamo la sicurezza e la gestione del denaro.

In attesa di scoprire quale sarà il prossimo personaggio ad essere svelato, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate nuovi dettagli su potenziamenti, abilità e moduli Cyberware di Cyberpunk 2077.