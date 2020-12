Cyberpunk 2077: i consigli di DF per migliorare grafica e prestazioni su PC

Dopo aver condotto un'analisi su Cyberpunk 2077 per PS5 e Xbox Series X/S, il collettivo di Digital Foundry si è soffermato sulla versione PC del kolossal sci-fi di CD Projekt per fornire dei consigli sui parametri da impostare per migliorare grafica e prestazioni.

Come testimoniato (seppur indirettamente) dai problemi di Cyberpunk 2077 su PS4 e Xbox One base, l'ultimo gioco di ruolo a mondo aperto degli autori di The Witcher ha richieste hardware particolarmente elevate su PC e, per questo, necessita di diverse accortezze per poter essere fruito al meglio.

Nel video, il giornalista Alex Battaglia snocciola tutta una serie di dati sulla versione PC dell'avventura sci-fi di V e offre degli interessanti suggerimenti per tutti coloro che sono ancora alla ricerca delle regolazioni ideali per migliorare le performance di Cyberpunk 2077 senza inficiare sul framerate e sulla qualità grafica dell'opera. Eccovi la lista completa dei parametri consigliati da DF per alleggerire il carico di lavoro da far svolgere al vostro PC gaming per ricreare il microcosmo fantascientifico di Night City, a patto ovviamente di rientrare nelle specifiche hardware di Cyberpunk 2077.

Impostazioni grafiche

Contact Shadows: On

Improved Facial Lighting Geometry: On

Local Shadow Mesh Quality: High

Local Shadow Quality High

Cascaded Shadows Range: High

Cascaded Shadows Resolution: Medium

Distant Shadows Resolution: High

Volumetric Fog Resolution: 1080p Ultra, 1440p High, 4K Medium

Volumetric Cloud Quality: Medium

Max Dynamic Decals: Ultra

Screen Space Reflections Quality: Low / High

Subsurface Scattering Quality: High

Ambient Occlusion: Low

Colour Precision: Medium

Mirror Quality: 1080p High, 1440p High, 4K Medium

Level of Detail: High

Impostazioni del Ray Tracing

Ray Traced Reflections: On

Ray Traced Shadows: Off

Ray Traced Lighting: Medium

Impostazioni del DLSS

1080p: DLSS Quality

1440p: DLSS Balanced

4K: DLSS Performance

Prima di lasciarvi al video di Digital Foundry, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra guida per muovere i primi passi a Night City.