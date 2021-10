Cyberpunk 2077, nuovi contenuti: CD Projekt cerca oltre 60 sviluppatori

Nonostante le aspettative di CD Projekt RED per la performance commerciale della versione PS5 e Xbox Series X di Cyberpunk 2077 non siano particolarmente ottimiste, la software house continua a lavorare al suo ambizioso RPG.

Una circostanza che trova conferma in una nuova campagna di assunzioni avviata dal team polacco. Dalle pagine ufficiali del portale web di CD Projekt RED, si apprende che sono infatti disponibili moltissime posizioni aperte, per un totale di oltre sessanta offerte di lavoro. Queste ultime sono correlate a diverse aree di specializzazione dello sviluppo videoludico, dall'animazione al level design, passando per artisti, producer e Q&A Tester.

Purtroppo, nelle schede di presentazione delle singole proposte lavorative non sono presenti dettagli che consentano di realizzare ipotesi specifiche, ma la varietà di profili ricercati sembra suggerire l'intenzione di CD Projekt RED di accelerare la produzione di nuovi contenuti per Cyberpunk 2077. Oltre alla versione next-gen del titolo, i prossimi mesi dovrebbero in effetti ospitare anche il debutto dei grandi DLC volti ad espandere la storia raccontata tra le vie di Night City.



Già a settembre, la software house aveva confermato che oltre 150 sviluppatori erano al lavoro sulla prima espansione di Cyberpunk 2077. Su questo fronte, tuttavia, CD Projekt RED non ha ancora offerto dettagli ulteriori.