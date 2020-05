Cyberpunk 2077: contenuti maturi e temi adulti certificati dal rating PEGI 18

Dopo l'annuncio dell'assenza di censure su Cyberpunk 2077 in Australia, arriva la conferma del rating PEGI 18 per il kolossal ruolistico di CD Projekt da parte dell'ente europeo per la classificazione e la certificazione dei videogiochi.

L'etichetta PEGI 18 di Cyberpunk 2077 informerà i futuri acquirenti dell'opera GDR di CD Projekt della presenza (attraverso il consueto sistema delle icone) di Sesso, Violenza e Linguaggio Scurrile, tre caratteristiche già confermate dagli altri enti internazionali che hanno classificato come Maturo il nuovo progetto degli autori di The Witcher 3 Wild Hunt.

La descrizione che accompagna la classificazione PEGI 18 di CP2077 rimarca le tematiche adulte che andranno a caratterizzare la storia di V e Johnny Silverhand (quest'ultimo, interpretato nientemeno che dall'attore Keanu Reeves) e ribadisce che l'utente dovrà immergersi in un'avventura free roaming ambientata a Night City, una megalopoli futuristica "ossessionata dal potere e dalle modifiche cibernetiche".

Quanto al parere espresso dagli sviluppatori a proposito del rating maturo del titolo, vale la pena riprendere le frasi pronunciate dal Lead Quest Designer di CD Projekt, Pawel Sasko, in coincidenza della recente ufficializzazione del rating brasiliano di Cyberpunk 2077 con sesso droghe e violenza: "Siete sorpresi? Qui non scherziamo mica!"

L'uscita di Cyberpunk 2077 è prevista per il 17 settembre nella triplice versione per PC, PS4 e Xbox One, seguita dall'edizione Google Stadia e, dopo il lancio delle console nextgen, dalle versioni PS5 e Xbox Series X.