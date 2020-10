Cyberpunk 2077 e il 'valore' dei contenuti tagliati: CD Projekt rassicura i fan

Il Senior Level Designer di CD Projekt, Miles Tost, rassicura i fan di Cyberpunk 2077 sulla qualità e sulla quantità dei contenuti che saranno accessibili nel kolossal ruolistico, e questo nonostante i tagli che sono accorsi nel processo di sviluppo e che, a suo giudizio, avvengono in tutte le produzioni tripla A.

In uno scambio di battute avvenuto su Discord con i tanti appassionati di GDR open world che attendono con ansia l'uscita di Cyberpunk 2077, Tost ha riferito che "ovviamente iteriamo e cambiamo sempre delle cose nel corso dello sviluppo perchè ci sono cose che sulla carta danno l'idea di funzionare alla grande ma che poi, all'atto pratico, finiscono col non funzionare altrettanto bene nel gioco. Nel creare The Witcher 3 abbiamo tagliato un sacco di cose, ma alla fine quei tagli lo hanno reso un gioco migliore. Capisco che per un fan la sola idea dei tagli che avvengono nello sviluppo può essere deludente e di difficile comprensione, ma in questo caso chiediamo gentilmente a chi ci segue di avere fiducia in noi".

Nel ribadire il concetto, lo sviluppatore capo del design di CP2077 invita poi gli appassionati a "guardare gli altri giochi con cui vi siete divertiti. Credetemi se vi dico che durante il loro sviluppo sono stati rimossi tantissimi elementi previsti in origine e che, proprio grazie a quei tagli, il progetto finale ne ha giocato ed ha assunto quella forma che amate tanto. Alla fine, dipende tutto da quanto sanno offrirti i sistemi e gli elementi presenti in un gioco, per quello ci siamo sforzando di assicurarci che tutti gli elementi di Cyberpunk 2077 siano nella loro forma migliore e garantiscano la migliore esperienza possibile. Ma per arrivare a questo risultato, ogni tanto devi prendere delle decisioni difficili e siamo qui per testimoniarlo".

L'uscita del kolossal sci-fi di CD Projekt è prevista per il 19 novembre su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia e in retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X. Nell'attesa, vi lasciamo al nostro speciale sui veicoli di Night City e l'automotive di Cyberpunk 2077.