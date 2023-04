Cyberpunk 2077: contenuti tagliati? 'C'è sempre una ragione' per CD Projekt RED

Nonostante i fan ci abbiano sperato fino all'ultimo, CD Projekt RED ha confermato che la Metro non arriverà in Cyberpunk 2077: si tratta di uno dei vari contenuti tagliati durante lo sviluppo del gioco, scoperto poi dai dataminer analizzandone il codice sorgente.

Lo studio polacco si è voluto quindi soffermare sui motivi che lo hanno spinto a cancellare specifici contenuti in corso d'opera, come il sistema di metropolitane tanto desiderato dai fan. "I contenuti tagliati sono tali per determinate ragioni", afferma il quest director Pawel Sasko, che prosegue: "Quando stai sviluppando un gioco, la tua responsabilità come designer è di prendere ogni decisione su cosa verrà poi incluso nel prodotto completo. E quando ad una determinata feature manca la qualità, ti accorgi che non c'è modo di portarla allo stesso livello delle altre missioni, ambientazioni o meccaniche di gameplay".

Sasko conclude affermando che "è molto importante ricordarsi di questo: se qualcosa non viene utilizzato, c'è sempre un motivo che ha portato a questa decisione". Tornando all'esempio della Metro, dunque, evidentemente per CD Projekt RED si trattava di una feature che non raggiungeva determinati standard qualitativi e non si implementava in maniera armoniosa con il resto dei contenuti dell'opera, da qui la decisione di eliminarla durante lo sviluppo di Cyberpunk 2077.

Intanto è stato mostrato Cyberpunk 2077 in azione con la modalità RT Overdrive attiva, che gli consente di raggiungere una grafica da urlo grazie al Path Tracing.