Cyberpunk 2077 continua a perfezionarsi: c'è un nuovo Hotfix per PC, cosa risolve?

A quasi due anni e mezzo dal lancio Cyberpunk 2077 continua ad essere oggetto delle cure dei ragazzi di CD Projekt RED, che mentre continuano a sviluppare l'attesa espansione Phantom Liberty hanno trovato il tempo di pubblicare un nuovo hotfix per la versione PC del gioco.

Attraverso i propri canali social, gli sviluppatori polacchi hanno fatto sapere che il nuovo hotfix per la versione PC di Cyberpunk 2077 risolve due distinti crash, incluso quello che continua a presentarsi nella quest finale. In aggiunta a ciò, disabilita permanentemente la funzione di Dynamic Resolution Scaling mentre è attivo il Path Tracing, un'avanzata funzionalità grafica introdotta pochi giorni fa nell'ambito dell'Aggiornamento 1.62 di Cyberpunk 2077 per PC e indirizzata ai possessori delle schede grafiche NVIDIA di ultima generazione.

L'hotfix non modifica la versione di gioco visibile nel menu principale, tuttavia potrebbe generare qualche problema d'incompatibilità con delle mod. Non c'è molto altro da segnalare per quello che può essere considerato come un piccolo intervento, anche se potenzialmente in grado di migliorare l'esperienza di gioco per molti utenti. Incorrere in un crash durante la missione finale non era affatto piacevole.

Prosegue, intanto, l'attesa per la pubblicazione dell'espansione Phantom Liberty, che CD Projekt RED ha promesso nel corso del 2023.