Cyberpunk 2077 continua a stupire, modder scopre un'arma leggendaria 'segreta'

Dopo avervi parlato del simpatico easter egg Cyberpunk 2077 x San Andreas, torniamo nuovamente a Night City a causa di una recente scoperta da parte di un Redditor. L'utente, tale OSHlN, è infatti riuscito a scovare una nuova arma segreta riconducibile nientemeno che a Johnny Silverhand, personaggio interpretato da Keanu Reeves.

Questa 'nuova' bocca da fuoco è stata scoperta mediante l'utilizzo di una NoClip Mod, che ha permesso all'utente di esplorare liberamente Night City durante le sequenze flashback che prendono luogo tra l'Atto I e il II. Spinto dalla curiosità, OSHlN ha deciso di visitare un commerciante nei panni del temuto musicista e terrorista bionico, scoprendo nel suo inventario una nuova arma chiamata 'la Revolver di Johnny'.

A dispetto delle somiglianze con la Malorian Arms 3516, già presente nel gioco e ottenibile al termine della missione Chippin' In, questa Revolver presenta un nome e una descrizione totalmente diverse, dei fattori che hanno portato la community a elaborare le teorie più diverse a riguardo. Una delle più accreditate vedrebbe quest'arma come una versione preliminare della già citata Malorian, magari utilizzabile esclusivamente nelle scene flashback; secondo altri, si stratterebbe di una semplice svista da parte degli sviluppatori, dal momento che quest'arma non è ottenibile all'interno del gioco.

Nel frattempo, la community continua ad attendere con frenesia la prossima espansione di Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, che sarà disponibile come contenuto a pagamento, rivelano gli sviluppatori.