Cyberpunk 2077: il contratto di licenza vi strapperà più di un sorriso

Se siete soliti saltare a piè pari il contratto di licenza con l'utente finale di videogiochi e applicazioni, nel caso di Cyberpunk 2077 potrebbe persino venirvi voglia di leggerlo tutto.

La cura maniacale per i dettagli di CD Projekt RED ha fatto in modo che persino il contratto in questione ricevesse un trattamento particolare e, come potete vedere sul sito ufficiale, è stato pubblicato in due diverse versioni: una formale e legalmente vincolante (quello sulla colonna sinistra) ed uno creato appositamente per i fan, con il riassunto dei vari paragrafi e numerose battute.

Ecco la parte introduttiva del contratto, giusto per darvi un assaggio di quello che vi aspetta leggendolo tutto:

"Bene, tutte queste chiacchiere della corp sulla sinistra in realtà sono piuttosto semplici. È un po' come un manuale di sicurezza per un nuovo pezzo di cyberware (come se qualcuno lo leggesse, no?). Dunque, sono qui per rendere tutto davvero facile da capire. Ma ricorda che la versione più lunga a sinistra è quella legalmente vincolante. La mia versione... be’, sono qui solo per aiutarti."

