Cyberpunk 2077: il controller Xbox è ora in vendita in Italia

Nella giornata di ieri Microsoft e CD Projekt RED hanno annunciato la Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition, pacchetto in arrivo a giugno che include una console personalizzata e un controller in edizione limitata, quest'ultimo è già in vendita anche in Italia, ecco dove acquistarlo.

"Scopri la vita da mercenario con il controller Wireless per Xbox Cyberpunk 2077 Limited Edition, caratterizzato da un audace design ispirato a Johnny Silverhand e decorazioni tecnologicamente avanzate. Questo controller Wireless per Xbox ti immerge in un futuro in cui la tecnologia è la chiave per sopravvivere. La mappatura dei pulsanti consente di personalizzare il controller come desideri. Collega qualsiasi cuffia compatibile con il jack cuffie stereo da 3,5 mm e divertiti con i tuoi giochi preferiti su PC, portatili e dispositivi mobili con Windows 10 grazie alla tecnologia Bluetooth."

Nel momento in cui scriviamo il Controller Wireless per Xbox Cyberpunk 2077 Limited Edition è disponibile esclusivamente sul Microsoft Store al prezzo di 69.99 euro (IVA Inclusa) con spedizione standard gratuita, ordinandolo oggi con spedizione espressa riceverete il joypad a casa domani, mercoledì 22 aprile. Nella confezione è compreso solamente il controller personalizzato mentre lo stand è in vendita separatamente ma non ancora acquistabile. Xbox One X Cyberpunk Edition uscirà invece a giugno, i pezzi disponibili in tutto il mondo saranno 45.000 per limited edition destinata ad andare a ruba.