Cyberpunk 2077 e il controllo qualità su PS4 e Xbox One: la colpa è di Sony e Microsoft?

La pessima situazione delle versioni PlayStation 4 e Xbox One di Cyberpunk 2077 è un argomento caldo nel corso degli ultimi giorni, dal momento che sono in tanti i giocatori delusi dallo stato in cui versa attualmente il gioco sulle vecchie console. Da una recente riunione con gli investitori di CD Projekt, sono emersi dettagli molto interessanti.

Leggendo con attenzione il documento che riporta gli scambi di battute tra gli sviluppatori e gli investitori, si può intuire come parte della colpa sia da imputare anche a Sony e Microsoft. Pare infatti che in fase di controllo qualità sia stata data grande fiducia alla software house polacca, poiché si credeva che i problemi riscontrati potessero essere corretti con la patch del day one.

Ecco di seguito un estratto della trascrizione di quanto detto da CD Projekt RED agli azionisti:

"Innanzitutto la tua domanda era sulle carenze della versione di Cyberpunk 2077 per le console della vecchia generazione. Si tratta più della volontà, come detto prima, di concentrarci sulle performance del PC e delle console di nuova generazione. È evidente che non abbiamo speso abbastanza tempo su questo aspetto. Non abbiamo sentito pressioni dall'interno o dall'esterno per la data d'uscita (o almeno più di quanto avvenga in circostanze normali). Quindi direi che non è questa la causa. Dal punto di vista della certificazione e delle terze parti, la colpa è solo nostra. Si può intuire che (Sony e Microsoft) hanno avuto fiducia in noi e hanno creduto che quei problemi potessero essere risolti entro la data d'uscita."

"Parlando invece della direzione che vogliamo intraprendere con le versioni PlayStation e Xbox, come spiegato anche nel nostro comunicato, stiamo pianificando di migliorare in maniera sensibile il gioco e buona parte di queste migliorie arriverà a dicembre. Anche a gennaio e a febbraio arriveranno dei miglioramenti. Ovviamente il gioco non raggiungerà il livello tecnico delle versioni PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, ma non sarà più un gioco che versa in cattive condizioni. Sarà un buon gioco: stabile, senza glitch e senza crash. Questo è il nostro obiettivo."

Insomma, i problemi del gioco su PS4 e Xbox One potrebbero essere il risultato non solo del poco tempo investito dal team di sviluppo in fase di ottimizzazione, ma anche di una certa leggerezza avuta dai due colossi nel controllo qualità.