Cyberpunk 2077: una parte del doppiaggio non sarà presente al lancio?

Cyberpunk 2077 non subirà ulteriori ritardi, come confermato recentemente da CD Projekt RED, il gioco è in programma per il 17 settembre e attualmente non ci sono segnali che facciano pensare ad un rinvio, emergono però importanti informazioni sulla Day One Patch.

Stando a quanto dichiarato da Michal Nowalowski di CD Projekt, sebbene tutto proceda per il meglio si stanno verificando difficoltà nel portare avanti le sessioni di doppiaggio, questo a causa dell'emergenza Coronavirus che ha paralizzato molti paesi europei, e non solo.



"Attualmente ci sono alcune difficoltà con il doppiaggio, specialmente per quanto riguarda la registrazione delle parti di alcuni attori. La maggior parte degli studi sono chiusi e non sappiamo quando riapriranno. Fortunatamente siamo riusciti a registrare la maggior parte del voice over, non siamo troppo preoccupati per questo, possiamo registrare le voci più tardi e aggiungerle sotto forma di patch. Quando i giocatori compreranno Cyberpunk 2077 a settembre scaricheranno un file che aggiungerà le parti mancanti delle registrazioni audio."



Nowalowski ribadisce poi come questo imprevisto non rappresenti in alcun modo un rischio per quanto riguarda l'uscita del gioco a settembre, Cyberpunk 2077 è attualmente completo e lo studio si trova nelle fasi di polishing e rifinitura di alcuni aspetti, attualmente circa 130/150 persone sono impegnate sulla fase di testing e controllo qualità.

Lo studio polacco ha parlato recentemente anche dei DLC di Cyberpunk 2077 confermando che il supporto post lancio sarà paragonabile a quello di The Witcher 3 Wild Hunt, il quale ha ricevuto due grosse espansioni (Hearts of Stone e Blood & Wine) oltre a numerosi pacchetti gratuiti con nuovi contenuti a cadenza regolare. Cyberpunk 2077 è atteso per settembre 2020 su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, successivamente anche su PS5 e Xbox Series X.