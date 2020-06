Cyberpunk 2077: un corposo aggiornamento per PS5 e Xbox Series X arriverà nel 2021

Emergono nuovi dettagli dalla conferenza tenuta da CD Projekt RED a seguito del rinvio di Cyberpunk 2077 e dopo aver confermato l'upgrade gratuito da PS4 a PlayStation 5 il CEO dello studio polacco accenna ad un corposo aggiornamento Next-Gen.

Adam Kicinski ribadisce come le versioni PS5 e Xbox Series X di Cyberpunk 2077 siano ancora prive di una data di uscita, presumibilmente arriveranno a novembre ma sicuramente dopo il lancio delle edizioni PC, PS4 e Xbox One, previste per il 19 novembre.

Viene sottolineato come "Cyberpunk 2077 girerà su PlayStation 4 e PlayStation 5 sin dal lancio, esattamente come accadrà con le versioni Xbox One e Xbox Series X. Sin da subito sarà possibile giocare su Next-Gen con alcune migliorie tecniche ed estetiche che attualmente non siamo in grado di descrivere."

Il CEO di CD Projekt RED accenna poi ad un nuovo "robusto aggiornamento" dedicato espressamente alle versioni PlayStation 5 e Xbox Series X e in arrivo nel 2021, questo update verrà offerto gratuitamente a tutti i possessori delle edizioni PS4 e Xbox One. Non è stato rivelato invece quali saranno le migliorie apportate da questo massiccio aggiornamento.

Poche le informazioni concrete dunque sull'edizione Next-Gen di Cyberpunk 2077, apprendiamo però come entrambe le versioni per PS4 e Xbox One godranno di un upgrade gratuito, opzione fino ad oggi sempre e solo confermata unicamente per quanto riguarda Xbox One e Xbox Series X.