Cyberpunk 2077: correzioni al gameplay, alla grafica e ad alcuni bug, ecco la patch note

Come un fulmine a ciel sereno, la nuova patch di Cyberpunk 2077 ha illuminato i cieli di Night City portando in dote una gran quantità di fix relativi al gameplay, all'interfaccia, alla grafica e ad alcuni bizzarri bug.

La patch 1.52 per Cyberpunk 2077 si presenta ai fan con dimensioni generose e diverse in base alla piattaforma di riferimento. Come emerge dalla patch note ufficiale pubblicata da CD Projekt RED i fix implementati nell'aggiornamento interessano vari comparti di gioco, dal gameplay alla grafica. Tra i tanti aggiustamenti spiccano quelli che vanno a risolvere alcuni dei bug che hanno reso celebre il kolossal sci-fi: per esempio, è stato risolto il problema "che poteva causare la comparsa di auto distrutte o di multiple auto Nomad quando si guida velocemente".

Non mancano poi tanti piccoli ritocchi ai problemi che minavano il completamento di alcune quest e alla pulizia generale dell'open world, degli oggetti e dell'interfaccia. Molte sono poi le correzioni grafiche per le versioni console ed in particolare per PS5: vale la pena segnalare che dopo l'installazione della patch sulla console targata Sony, i riflessi sulle strada appariranno esattamente come nella versione PC. Insomma, lo studio polacco tenta di recuperare il terreno perso al lancio e si mostra attento alle esigenze dei giocatori. Nella giornata di ieri CD Projekt RED ha annunciato lo sviluppo di un nuovo gioco legato alla saga di The Witcher.