Cyberpunk 2077 e Cory Barlog: il papà di God of War offre il suo punto di vista sul rinvio

Nel corso di un'accesa discussione iniziata su Twitter con l'annuncio del aaa, Cory Barlog ha provato a mostrarci il tutto dal punto di vista degli sviluppatori per raccontarci le difficoltà incontrate da chi, come i suoi colleghi di CD Projekt, sono chiamati a lanciare un titolo tanto atteso.

Prendendo a esempio il posticipo del kolossal sci-fi degli autori di The Witcher 3, il creatore di God of War ha espresso sui social il suo parere con una lungo commento in cui spiega che "ogni gioco funziona male fino a quando non si ottimizza per l'hardware deputato a farlo girare, soprattutto prima del raggiungimento della fase Gold. Per questo, mi sento come se dovessi approfondire questo (in riferimento al rinvio di Cyberpunk 2077, ndr) perchè molti potrebbero non avere un quadro molto accurato del processo di creazione di un videogioco. Spesso non vogliamo condividere questo genere di informazioni perchè crediamo che la gente possa saltare subito a conclusioni apocalittiche e si arrabbi".

Cory Barlog prosegue nel suo discorso dichiarando che "per buona parte del processo di sviluppo, i giochi sono molto brutti a vedersi e diventano presentabili solo quando ci si avvicina alla conclusione dei lavori. Tutto questo è dovuto al fot**to livello di complessità dei pezzi che bisogna mettere insieme per realizzare qualcosa di davvero sensato al giorno d'oggi, per quanto riguarda i videogiochi. Il più delle volte continuiamo a lavorare facendoci guidare dalla passione e dalla convinsione che questo mostro pieno di bug e di glitch possa diventare accettabile alla fine, per questo per me non c'è proprio niente di vergognoso o di nefasto se un gioco non sembra andare bene nel suo processo di sviluppo".

Per concludere il suo intervento, il celebre sviluppatore di God of War ci invita a riflettere spiegandoci che "ovviamente, tutti vogliono lanciare il proprio gioco e sperano nel modo più umano possibile che sappia offrire un'esperienza fluida e priva di bug. Il più delle volte ci riusciamo. A volte no. Ma non è MAI perchè non ci abbiamo provato".