Cyberpunk 2077: cosa cambia su PlayStation 5 e Xbox Series X|S?

Dopo mesi di silenzio, CD Projekt RED ha fatto le cose in grande annunciando e lanciando nello stesso giorno la gargantuesca Patch 1.5 di Cyberpunk 2077, che include l'atteso upgrade next-gen per PlayStation 5 e Xbox Series X|S, e una demo gratis. Scopriamo assieme nel dettaglio tutte le novità per le console di nuova generazione!

In attesa di prove e disamine tecniche approfondite ci atteniamo al changelog ufficiale della patch 1.5 di Cyberpunk 2077, il quale ci avvisa dell'implementazione di diverse funzioni esclusive per la next-gen, tra cui spiccano le ombre leggere locali in ray tracing. Queste ultime, già disponibili su Google Stadia, sono ora fruibili anche dai giocatori PlayStation 5 e Xbox Series X, ma non da quelli Series S. Su next-gen CD Projekt RED dichiara inoltre una considerevole riduzione dei cali di FPS, una qualità del rendering migliorata, un HDR bilanciato per equiparare tutte le piattaforme e varie migliorie non meglio specificate alla qualità grafica.

Su Xbox Series X e PlayStation 5 la compagnia polacca ha abilitato due modalità grafiche:

La modalità Prestazioni assicura un gioco più fluido a 60fps con risoluzione dinamica fino a 4k;

assicura un gioco più fluido a 60fps con risoluzione dinamica fino a 4k; La modalità Ray Tracing offre elaborazione di ombre e riflessi fotorealistici, oltre ad un aggiornamento a 30fps con risoluzione dinamica fino a 4K;

offre elaborazione di ombre e riflessi fotorealistici, oltre ad un aggiornamento a 30fps con risoluzione dinamica fino a 4K; N.B. La versione Xbox Series S di Cyberpunk 2077 non ha la selezione della modalità grafica e gira normalmente a 30fps con risoluzione dinamica fino a 1440p.

In aggiunta a tutto ciò, per la sola versione PlayStation 5 si segnala anche l'implementazione del supporto al DualSense. Il feedback aptico è personalizzato in base all'attività di gioco, mentre l'altoparlante del controller viene ora usato per le olochiamate, i messaggi di testo e tutto ciò che accade nella testa di V. Su PS5 sono arrivati anche il supporto all'audio spaziale per cuffie audio 3D e altoparlanti TV, già disponibile da tempo su Xbox Series X|S, Xbox One e Google Stadia, e il supporto alle Schede Attività.

La patch 1.5 ha infine introdotto il supporto nativo per gli obiettivi sulle console next-gen. Purtroppo per i giocatori PlayStation, i trofei ottenuti tramite la retrocompatibilità non verranno trasferiti nella versione PS5 di Cyberpunk 2077. Quest'ultima rappresenta un'edizione nuova di zecca e l'ecosistema PlayStation non prevede la sincronizzazione dei trofei. Il problema non si pone su Xbox, dove grazie alla funzione Smart Delivery/Consegna Intelligente gli obiettivi appariranno automaticamente nella nuova versione.