Cyberpunk 2077: cosa cambia su Xbox One e PS4 con la patch 1.2?

CD Projekt RED ha finalmente svelato ufficialmente il changelog dell'update 1.2 di Cyberpunk 2077, il quale farà il proprio debutto nel corso dei prossimi giorni e introdurrà una lunga serie di migliorie anche per le versioni PlayStation 4 e Xbox One.

L'aggiornamento in questione non si limita infatti a sistemare alcune problematiche riscontrate dai giocatori nel corso di missioni specifiche, ma corregge anche errori e anomalie che si verificano eseguendo determinate azioni durante il gioco. Ad esempio cambiare il profilo su Xbox One mentre si è nel gioco, visualizzare il messaggio di disconnessione del controller o premere il tasto A subito dopo aver eliminato un salvataggio non darà più problemi nei tempi di risposta ai comandi. Gli utenti PS4, invece, non dovranno più preoccuparsi del problema per il quale non era possibile lasciar cadere alcuni oggetti dall'inventario. Anche il comparto tecnico ha subito tantissime modifiche e ora dovrebbero esserci Screen Space Reflections e Anti-Aliasing Temporale migliorati oltre ad una gestione della memoria leggermente ritoccata. Chi soffriva invece di crash dovrebbe notare un miglioramento della situazione, dal momento che CDPR è intervenuta anche su questo problema e nel changelog si parla di una soluzione a molti dei problemi che provocano i freeze del gioco.

Prima di lasciarvi al filmato con tutte le migliorie dell'aggiornamento, vi ricordiamo che sono trascorsi 100 giorni dalla rimozione dal PS Store di Cyberpunk 2077.