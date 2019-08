Cyberpunk 2077: ecco cosa vedremo durante il reveal gameplay del 30 agosto

CD Projekt RED ha svelato nuovi dettagli sullo show in programma venerdì 30 agosto alle 20:00 (ora italiana) durante il quale svelerà una nuova sequenza di gameplay di Cyberpunk 2077, ma non solo, rivelando anche la presenza di numerose sorprese.

La trasmissione, condotta da Hollie Benned (responsabile comunicazioni di CD Projekt per il Regno Unito), vedrà la presenza di 15 minuti di gameplay inedito oltre ad una serie di interviste con gli sviluppatori. Lo showcase permetterà di approfondire le scelte creative alla base del gioco, inoltre si parlerà approfonditamente di Pacifica, uno dei quartieri di Night City.

CD Projekt RED si è scusata per il cambio di programma, inizialmente lo studio aveva previsto una diretta dal PAX West di Seattle (in programma dal 30 agosto al 2 settembre) ma i piani sono cambiati e la trasmissione andrà ora in onda dagli studi di Varsavia.

"Dietro a questa scelta ci sono motivi logistici e in parte creativi. Ci scusiamo per il cambio di programma, sappiamo che molti di voi avrebbero voluto incontrarci a Seattle e ci dispiace molto non poter esaudire il vostro desiderio", queste le parole di un portavoce dello studio, che ha assicurato in ogni caso la volontà di soddisfare la community proponendo nuovo materiale inedito.