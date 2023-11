Cyberpunk 2077: un cosplay accogliente di Cheri Nowlin ci riporta al Clouds

Molto presto, chi non ha ancora avuto l'occasione di vivere una delle esperienze più intriganti di questa generazione, avrà modo di farlo attraverso una raccolta unica e imperdibile. L'uscita della Ultimate Edition di Cyberpunk 2077 si avvicina, un pacchetto definitivo che include il gioco originale e la sua espansione Phantom Liberty.

Dopo un lancio incerto, CD Projekt RED è riuscita a risollevare le sorti di un titolo che era ormai stato catalogato come flop. Grazie al duro lavoro intrapreso dalla compagnia polacca, con ben quattro nomination all'attivo, certamente Cyberpunk 2077 farà incetta di premi ai The Games Awards 2023.

Cyberpunk 2077 non avrà altre espansioni, poiché come già dichiarato dalla software house Phantom Liberty è il primo e unico DLC del titolo. CDPR non ha mai considerato contenuti aggiuntivi post-finale, ma in cantiere c'è già un progetto. La saga andrà avanti con Cyberpunk Orion, in sviluppo su Unreal Engine 5.

In attesa di novità in merito, la cosplayer Kylo_Gwen omaggia uno degli NPC presenti in Cyberpuk 2077. Si tratta di Cheri Nowlin, la receptionist del Clouds, uno dei nightclub che illuminano la vita notturna di Night City. In questo cosplay di Cheri Nowlin da Cyberpunk 2077 ritroviamo dunque la segretaria orientale e dai capelli in tinta azzura pronta ad accoglierci nel Clouds.