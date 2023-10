Cyberpunk 2077: un cosplay di Evelyn Parker si accende una sigaretta

Quel titolo che al D1 era stato sommerso dalle critiche non esiste più. Cyberpunk 2077 è uno dei giochi con la grafica più bella dell'attuale generazione, ma non è solo questa caratteristica a stare spingendo il prodotto di CD Projekt RED. Tutti i bug sono stati sistemati e ora le potenzialità di Night City sono a piena disposizione dell'utenza.

Con l'uscita di un major update che sistema e affina gli ultimi dettagli, e una prima espansione, Cyberpunk 2077 è tra i titoli più venduti di Steam e a livello di utenza attiva è anche meglio del recentissimo Starfield. Con una sana dose di autoironia, anche il trailer di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty scherza sui bug sistemati dal lancio. Il videogioco sci-fi sviluppato dalla software house polacca sta finalmente vivendo il suo meritato periodo d'oro ed è dunque tempo di fare visita alle luci al neon di Night City.

In Cyberpunk 2077 il giocatore V fa la conoscenza di personaggi straordinari e iconici come Johnny Silverhand. Una delle star della metropoli è anche Evelyn Parker, una persona enigmatica e contradditoria che organizza incontri tra gang di strada nei bar di Night City. All'apparenza è una ricca donna mondana, ma conduce affari loschi. Bellezza e intelligenza vengono affiancati ad ambizione, astuzia e determinazione.

In questo cosplay di Evelyn da Cyberpunk 2077 vediamo colei che lavora per la doll house Clouds in uno dei bar di Night City, di fronte a uno specchio con la sigaretta accesa mentre indossa uno sbrillucicoso abito da festa. A condividere questo scatto sui social media è la cosplayer Julia Capulet.