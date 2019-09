Cyberpunk 2077: questo cosplay di Johnny Silverhand vi lascerà sbalorditi

La pubblicazione di Cyberpunk 2077 è ancora lontana, ma i suoi personaggi immaginati da CD Projekt RED sono già entrati nell'immaginario videoludico. Uno su tutti Johnny Silverhand, interpretato nientepopodimeno che da Keanu Reeves.

Nonostante l'ex leader della band Samurai sia morto, continua a "vivere" nella mente del protagonista V, fungendo da vera e propria guida. Non stupisce affatto che un personaggio tanto carismatico sia già diventato un punto di riferimento per i cosplayer di tutto il mondo. Ad interpretarlo ci ha pensato anche il celebre Taryn Cosplay, già noto ai fan CD Projekt RED per la sua trasformazione in Geralt of Rivia. Come potete vedere negli scatti realizzati da Focal Fox e Axel Nova, che stupiscono per composizione e qualità della post-produzione, Taryn si trova perfettamente a suo agio nei panni di Johnny. Li trovate in calce alla notizia, fateci sapere cosa ne pensate!

Se anche voi siete rimasti sbalorditi dalla qualità di questo cosplay, sappiate che Taryn parteciperà a tutte e tre le giornate della Milan Games Week, che si svolgerà dal 27 al 29 settembre, in qualità di cosplayer ufficiale di Johnny Silrverhand! Ne approfittiamo per ricordarvi che Cyberpunk 2077 verrà lanciato su PlayStation 4, Xbox One e PC il 16 aprile 2020. I ragazzi di CD Projekt RED stanno lavorando anche ad una versione per Google Stadia, la cui data di lancio non è ancora nota.