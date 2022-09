Cyberpunk 2077: un cosplay di Judy ed Evelyn in questo album di foto in pieno stile fluo

Tanto hype all'annuncio, ma la partenza non fu delle migliori: la nuova creatura di CD Projekt Red ha fatto sollevare polemiche in ogni angolo della rete per lo stato in cui è stato distribuito su varie console, quelle della scorsa generazione in primis. Eppure Cyberpunk 2077 va ancora forte, specie su Steam, grazie agli update costanti.

Al netto di diverse indecisioni ed errori, l'avventura imbastita da CD Projekt Red in questo mondo decadente e futuristico rimane godibile. Gli scorci cittadini sono ricchi di persone che sfilano, a piedi o con vari veicoli, e che poi vivono la loro vita godendosi lo scenario dei locali e dei night club con luci al neon. E proprio con queste luci al neon in salsa futuristica che prende vita un cosplay a tema Cyberpunk 2077.

Le cosplayer Mira Ladovira e Katssby uniscono le forze per presentare ai loro appassionati degli scatti di valore. La prima si era già dedicata a un cosplay di Evelyn Parker, con il suo caschetto blu, mentre la seconda adesso ha deciso di interpretare Judy. Come si vede in basso, questo doppio cosplay di Evelyn e Judy è davvero ben realizzato, con un'ambientazione estremamente curata.

Per rimanere sempre a tema Cyberpunk, c'è anche un sanguinario cosplay di Melissa Rory.