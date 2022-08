Cyberpunk 2077: un cosplay di Melissa Rory inquietante dagli scenari del videogioco

Temporaneamente chiusa l'avventura nel Continente dello strigo Geralt di Rivia, CD Projekt Red si è lanciata in una nuova IP, un videogioco completamente inedito e dalle ottime premesse. Purtroppo il lancio di Cyberpunk 2077 non è stato dei migliori, ma ciò non toglie che il videogioco sia capace di intrattenere.

Il volto noto di Keanu Reeves ha certamente fatto bene al progetto sotto il punto di vista della mediaticità, attirando molti videogiocatori che volevano sapere la vera natura del suo personaggio. Ma non è di certo l'unica figura prominente di Cyberpunk 2077. Oltre il protagonista V e Johnny Silverhand, c'è anche Melissa Rory.

In origine una cyberpsycho, la donna è diventata poi un membro della divisione MaxTac quando lui stesso è riuscito a catturare Melissa, obbligandola a unirsi ai ranghi della NCPD, la polizia di Night City. La cosplayer Lada Lyumos, una delle più note del settore, ha deciso di rappresentarla non con la divisa bensì con la sua versione cyberpsycho, altamente inquietante. Nasce così questo cosplay di Melissa Rory da Cyberpunk con armamenti da mantide, completamente sporca di sangue a causa di qualche omicidio effettuato poco prima. I vicoli di Night City sono più sicuri con lei poliziotta.

Intanto CD Projekt Red ha accusato il colpo con Cyberpunk 2077, visto il suo crollo di valore.