Cyberpunk 2077: un cosplay al neon e femminile di V armata fino ai denti

A inizio dicembre 2023 CD Projekt RED ha finalmente completato la sua operazione recupero con l'uscita della Ultimate Edition di Cyberpunk 2077. Il disastro del lancio è lontanissimo, messo da parte da un titolo che appare ora completamente diverso. Con l'occasione della nuova edizione, ricominciamo l'avventura di V.

La Ultimate Edition è stata accompagnata dall'update 2.1 di Cyberpunk 2077, un aggiornamento che presenta diverse novità imperdibili e da provare. Non ci sono solo le stazioni della metropolitana, ma anche una revisione del sistema di guida con le moto, migliorie per i combattimenti a bordo dei mezzi e tanto altro ancora. In questa edizione definitiva è compreso anche Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, primo e unico DLC che CD Projekt propone agli appassionati.

La software house polacca promette un sequel ancora più profondo e convincente. Cyberpunk Orion darà maggiore spazio al background del personaggio. Uno dei limiti di Cyberpunk 2077, stando alle parole del direttore narrativo Philipp Weber, sarebbero proprio i Life Paths, meccanica di gioco che nell'intro permette di scegliere se essere un Nomade, un ragazzo di strada o del corpo.

In questo cosplay di V da Cyberpunk 2077 vediamo un alter-ego al femminile, armato fino ai denti tra le luci al neon della metropoli di Night City. A condividere sui social questa convincente e guerrafondaia interpretazione è stata la cosplayer Valerie 'Imriel' Notari.