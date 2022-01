Cyberpunk 2077: un cosplay al neon di Rita Wheeler creato da Frau Haku

Cyberpunk 2077 è stato uno dei giochi più chiacchierati degli ultimi anni. CD Projekt Red aveva annunciato, dopo la conclusione di The Witcher 3: Wild Hunt, l'inizio dei lavori su un progetto che sarebbe stato indimenticabile secondo lo studio. Purtroppo, per vari motivi, la ciambella non è riuscita col buco su ogni console.

Sicuramente c'è chi ha potuto goderne meglio, come i giocatori su Steam, mentre sulle console della scorsa generazione Cyberpunk 2077 ha avuto vita dura. Le varie patch hanno migliorato la situazione, anche se le difficoltà in certi settori sono rimaste. L'immaginario futuristico di CD Projekt Red è riuscito comunque a fare breccia nel cuore di alcuni videogiocatori, grazie anche all'impatto di alcuni personaggi.

La cosplayer Frau Haku ha deciso di lanciarsi in questo mondo al neon per dare vita a una delle donne di Cyberpunk 2077. Il cosplay di Rita Wheeler presentato da lei è curatissimo sotto ogni aspetto, sia dalla creazione del personaggio con abiti, tatuaggi, armi ed elementi particolari sia con la scenografia, che intensifica l'immersione nel videogioco grazie anche a una buona dose di espressività.

Intanto Cyberpunk 2077 prepara le novità per il 2022, rinnovandosi per i videogiocatori.