Cyberpunk 2077: un cosplay di Panam Palmer al bar vi accompagnerà in missione

Ambientato nella futuristica metropoli di Night City, in Cyberpunk 2077 i giocatori assumono il ruolo di V, un mercenario che cerca di farsi un nome in una città che è governata dalla violenza e dalla corruzione.

La città è densamente popolata da individui di tutte le classi sociali, dalle élite della società ai disperati, ai poveri che vivono ai margini della società. Il mondo di Cyberpunk è un luogo oscuro, in cui la tecnologia è molto avanzata e ha cambiato il modo in cui le persone vivono, lavorano e interagiscono tra loro. Ed è per questo che qualcuno decide di scappare da questa sequenza di grattacieli altissimi e soffocanti, rifugiandosi nelle Badlands.

Nel mondo di Cyberpunk ci sono anche le Badlands, zone che circondano Night City. Questo territorio selvaggio, senza legge e governato dalle bande criminali che cercano di sopravvivere in un ambiente ostile, ospita tutti coloro che si allontanano dalle città, tra cui le bande di nomadi. Gli Aldecaldo sono una delle bande più potenti che vivono nelle Badlands, col gruppo che tenta di sopravvivere con vari lavori, sotto la guida di diversi personaggi. Gli Aldecaldo si considerano una famiglia e sono guidati dalla loro leader carismatica, Panam Palmer.

Per molto tempo lontana dal gruppo a causa di diversità di vedute con l'altro capo, Saul, poi ritornerà nel gruppo anche grazie a V. Però ci vuole qualche momento di pausa, ed è ciò che sta facendo questo cosplay di Panam Palmer in un bar al neon, dove sta aspettando in tranquillità prima di iniziare un altro pericoloso lavoro nelle Badlands.

Ora è possibile rigiocare Cyberpunk 2077 con mod che migliorano la grafica complessiva.