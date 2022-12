Cyberpunk 2077: un cosplay di Panam Palmer, l'intrepida nomade delle Badlands

CD Projekt Red ha lasciato la saga di The Witcher temporaneamente per dedicarsi a un mondo completamente nuovo, futuristico e distopico, che ha visto la luce sulle console di nuova e vecchia generazione nel 2020. Purtroppo però il lancio di Cyberpunk 2077 non è stato perfetto per tutti, con performance ballerine a seconda del dispositivo usato.

Se sulle vecchie generazioni non è stato possibile godersi appieno il fascino delle ambientazioni di Night City, sulle macchine più recenti invece i videogiocatori di Cyberpunk 2077 hanno sicuramente apprezzato le particolari scelte sceniche di CD Projekt Red. La città si muove in un dedalo di strade e vicoli che cambiano architettura a seconda del luogo, ma degno di nota è anche il paesaggio intorno alla città, molto più crudo e desolato.

Le Badlands però non sono disabitate completamente, data la presenza di nomadi come gli Aldecaldo, che il giocatore incontrerà più volte nel corso della storia, in particolare se si decide di dare seguito alle tante missioni con Panam Palmer. Questa donna bruna, oltre a essere uno dei potenziali interessi amorosi del protagonista V in versione maschile, è anche uno dei personaggi più approfonditi di Cyberpunk 2077.

Grazie a questo, è stata molto apprezzata dal pubblico che spesso ha completato la sua quest line, portando poi anche alla proposta di cosplay di Panam Palmer da Cyberpunk 2077 come ha fatto EzySummers. In un panorama desertico che cerca di replicare il covo degli Aldecaldo, la cosplayer indossa gli stessi abiti di Panam con tanto di blaster a portata di mano, così da poter fare fronte a ogni difficoltà tra razziatori e bande cittadine che vogliono minacciare lei o la sua famiglia di nomadi.