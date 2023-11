Cyberpunk 2077: un cosplay di Panam Palmer da Irina Meier

L'uscita di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty ha riportato i giocatori nell'universo sci-fi distopico creato da CD Project RED. Aggirarsi per le luci al neon di Night City è più affascinante che mai, nonostante la fatiscenza del quartiere introdotto con l'espansione, Dogtown. Celebriamo la seconda vita di Cyberpunk con un cosplay di Panam Palmer.

Arrivato dopo l'uscita dell'espansione Phantom Liberty, l'update 2.01 di Cyberpunk 2077 aveva buggato gli effetti di alcune abilità passive. CD Projekt RED è già corsa ai ripari muovendosi frettolosamente per cercare di sistemare la situazione. L'aggiornamento 2.02 di Cyberpunk 2077 risolve questo bug permettendo ai giocatori di proseguire l'avventura a Night City in totale serenità.

Presto potremo dunque tornare al fianco di Panam Palmer, ex membro del clan nomade degli Aldecaldos che a seguito di una discrepanza familiare ha scelto di vivere indipendente come mercenario a Night City. La città metropolitana però non è troppo gentile con i nomadi e sebbene Panam abbia tagliato i ponti con il suo passato, questa nuova vita non è cominciata positivamente per lei.

Panam è una possibile relazione romantica per il protagonista V e nella serie di scatti condivisi sui social dalla celebre cosplayer Irina Meier la vediamo al sole cocente delle Badlands del Nevada, oppure nella sua officina meccanica di auto.