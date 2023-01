Cyberpunk 2077: un cosplay di Panam Palmer pronta per la vita da strada

Il mondo attuale per alcuni può sembrare distopico, ma la futuristica Night City di Cyberpunk 2077 non è di certo rose e fiori. In questa città di edifici ammassati uno sull'altro, tutti costruiti con decine e decine di piani dove vengono accatastate persone su persone, ci sono diversi modi di sopravvivere.

C'è chi decide di dare la propria vita alla strada, in un tentativo di riuscire a cavarsela tra bande criminali, furti e lavori da mercenario di altro genere, c'è chi invece decide di vendersi alle corporazioni: la Arasaka, la Kang Tao, la Militech e tantissime altre, nomi che sono sempre sulla bocca di tutti dato che praticamente dominano il mondo di Cyberpunk 2077. C'è però un'alternativa: liberarsi dell'opprimente presenza della città e recarsi nelle Badlands, quelle terre selvagge dove non cresce più nulla e dove soltanto i nomadi più arcigni e capaci possono sperare di sopravvivere.

Durante le tante missioni di Cyberpunk 2077, Rogue proporrà un incontro con Panam Palmer, una donna nomade che si occupa di compiere lavori importanti proprio all'esterno della città. Se scelto il protagonista maschile, Panam diventerà anche un interesse amoroso e darà vita ad alcune missioni molto eccitanti, con tanto di possibilità di reclutarla per il combattimento finale.

In questo momento però, vi presentiamo un cosplay di Panam Palmer che accetta la vita da strada a Night City. La cosplayer Anastasia Tretyakova ha deciso di dare un altro piglio al personaggio, allontanandola temporaneamente dalla sua vita da nomade. Giubbino, capelli, maglia e pantaloni sono quelli del personaggio, ma la strada e la mazza danno un'idea piuttosto diversa dalla solita Panam. E a proposito di contatti, ecco anche un cosplay della fixer Rogue.