Cyberpunk 2077: un cosplay di Rogue Amendiares, la regina dell'Afterlife

Cyberpunk 2077 è stato aspramente criticato al lancio, ma nel corso di questi ultimi mesi, grazie al continuo supporto da parte di CD Projekt RED, si sta dimostrando un capolavoro imperdibile in grado di stupire lasciare senza fiato la community di videogiocatori.

Il periodo buio cominciato subito dopo il lancio è finito. La software house polacca è riuscita a risolvere tutti i problemi in cui il titolo era incappato, dando vita a uno dei migliori giochi degli ultimi anni. Il team di CD Projekt RED non ha però ancora finito e a brevissimo arriverà un evento in cui si parlerà del futuro di Cyberpunk 2077, diviso tra nuove patch e la prima espansione.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty sarà un DLC imponente, un thriller di spionaggio ricco di contenuti che introdurrà il personaggio di Solomon Reed. In attesa di questo rilascio, i più appassionati possono già immergersi nel romanzo Cyberpunk 2077: No Coincidence.

Mentre ci si chiede cosa dovremmo aspettarci dal sequel Cyberpunk Orion, la cosplayer MSSKUNK ci riporta a Night City, la bellissima città distopica del videogioco CD Projekt RED. In questo cosplay di Rogue Amendiares da Cyberpunk 2077 ci troviamo al fianco della regina dell'Afterlife, il più celebre nighclub della città al neon. Ex di Johnny Silverhand, si occupa anche dell'intera rete di mercenari di Night City. Ogni lavoro ha bisogno della sua approvazione, compresa la missione di V.