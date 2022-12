Cyberpunk 2077: un cosplay di Rogue, la miglior fixer di Night City al vostro servizio

Night City è una città che pullula di vita, al limite tra criminalità e legalità, tra il fascino della vita da strada e la ricchezza e il controllo che dona il lavorare per le corporazioni. Cyberpunk 2077 si muove tra questi mondi e saranno loro - e il comportamento e le scelte del protagonista V - a decidere per quale parteggiare.

Durante le missioni principali ovviamente ci sono delle direzioni obbligatorie, alcune delle quali impongono il venire a contatto con i fixer, personaggi che hanno ottenuto un certo potere e riescono a elargire lavori a destra e a manca ai vari mercenari che vogliono farsi un nome a Night City. Una delle più difficili da agganciare è Rogue, vecchia conoscenza del coprotagonista Johnny Silverhand e che diventerà, col tempo, uno dei personaggi più importanti di Cyberpunk 2077, a patto di seguire fino alla fine la sua storyline.

Un tempo giovane anarchica e pronta a tutto per far saltare il mondo, Rogue è cambiata quando la si vede all'Afterlife. La donna comunque dimostra di avere ancora un briciolo di voglia di far saltare tutto in aria, tra un drink e l'altro. E proprio per offrire a V un nuovo lavoro, questo cosplay di Rogue da Cyberpunk 2077 si è messa dietro il bancone con alcol alla mano. Si nota come la cosplayer Anastasia Tretyakova abbia cercato di essere quanto più fedele possibile al personaggio, lavorando molto sui capelli, sui vestiti e sui segni sul viso. E voi accettereste un lavoro da lei oppure ne starete alla larga?

