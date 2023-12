Cyberpunk 2077: un cosplay in rosa di Rita Wheeler ci accoglie a Night City

Il lancio disastroso è stato ormai dimenticato da tutti. CD Projekt RED ha saputo risollevare le sorti di Cyberpunk 2077 come mai prima d'ora era accaduto, trasformando il titolo nel fenomeno del momento. A confermarlo sono i dati in continua evoluzione. Cyberpunk 2077 Phantom Liberty è stato un successo assoluto con vendite milionarie.

Cyberpunk 2077 figura anche tra i vincitori del The Game Awards 2023. Quello della software house polacca ha trionfato nella categoria "best ongoing", il videogioco che quest'anno più tra tutti ha fatto strada.

Il successo di CD Projekt RED non sembra volersi fermare a questo punto. Da ormai qualche giorno i giocatori possono acquistare la Ultimate Edition di Cyberpunk 2077, una splendida edizione che contiene il gioco base e il DLC Phantom Liberty, oltre che tutti i preziosi update usciti fino a oggi. Tra questi, spiccano le novità di Cyberpunk 2077 2.1, un aggiornamento che introduce migliorie importanti alla qualità della vita in game.

La visione del publisher deve ancora realizzarsi, ma l'amore del pubblico nei confronti del titolo è ormai smisurato. Questa volta è la cosplayer Umadomo Kylo Gwen a rendere tributo all'avventura distopica per Night City. In questo cosplay tutto in rosa di Rita Wheeler da Cyberpunk 2077 ritroviamo l'affiliata dei The Mox con una mazza da baseball piuttosto chic pronta a far capire chi comanda tra le strade della metropoli.