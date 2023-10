Cyberpunk 2077, un cosplay di V donna cade ai piedi di Meredith

Cyberpunk 2077 sta vivendo la sua rinascita. Grazie al duro lavoro che il team di CD Projekt RED ha svolto in questi mesi, si può infatti dire che il titolo ambientato a Night City sia un gioco completamente nuovo, ben diverso da quel disastro che fece polemica al D1. Celebriamo l'avventura con le cosplayer Frau Haku e Slow Penguin.

Da ormai qualche giorno è stata rilasciata la patch 2.0 per Cyberpunk 2077, un aggiornamento gratuito che porta il titolo a risplendere di una nuova luce a causa delle numerose modifiche, correzioni e migliorie apportate.

Novità principale che sta intrattenendo l'utenza a Night City è l'arrivo del primo DLC. Cyberpunk 2077 Phantom Liberty è una espansione imponente che porta i giocatori attraverso una spy story techno-thriller nella fatiscente Dogtown, il quartiere più malfamato e decadente della città caratterizzata dalle luci al neon.

Nell'interpretazione condivisa dalle due artiste citate in precedenza, e che possiamo ammirare in calce all'articolo, ritroviamo V donna caduta ai piedi di Meredith Stout, la manager della Militech. In questo cosplay di V e Meredith da Cyberpink 2077 viene dunque esplorata una delle possibili relazioni amorose del titolo sviluppato da CD Projekt RED, nonché uno degli ipotetici side job del secondo atto. Se la Missione The Pickup viene svolta in favore di Meredith, infatti, nell'Atto 2 di Cyberpunk 2077 si attiva la missione Venus in Furs, in cui V e Meredith si incontrano in una delle stanze del No-Tell Motel.