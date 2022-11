Cyberpunk 2077: un cosplay di V femminile alla metro di Night City

L'uscita su next-gen, i numerosi aggiornamenti realizzati e l'esordio dell'anime Netflix Cyberpunk Edgerunners hanno contribuito alla ripresa di Cyberpunk 2077, che sta vivendo una seconda giovinezza dopo il disastroso lancio nel 2020.

Il duro lavoro di CD Projekt RED ha fatto cambiare idea ai giocatori di Cyberpunk 2077, che attualmente è uno dei titoli più apprezzati dall'utenza. In attesa del debutto del sequel Cyberpunk Orion, attraverso il quale verrà espresso il vero potenziale del franchise, è ancora tempo di aggirarsi per le strade futuristiche di Night City al fianco di V.

V, alias di Valerie per il personaggio femminile scelto dal videogiocatore, è il protagonista principale di Cyberpunk 2077, coinvolto nelle vicende che rovesciano gli equilibri di potere nella metropoli. V è ampiamente personalizzabile, sia nel sesso, che nel background e che nell'aspetto fisico, ma il suo character design di default è quello più utilizzato e amato dall'utenza.

In questo cosplay di V da Cyberpunk 2077 vediamo la protagonista, sigaretta in mano, aggirarsi per la metropolitana di Night City in attesa di spostarsi verso un altro quartiere della città. A interpretarla è la cosplayer di Instagram Sparrowhawk, che nella descrizione dello scatto ha rivelato di aver realizzato da sé numerosi accessori dell'outfit. Che ve ne pare del suo lavoro?